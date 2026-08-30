«Сами себя наказывают»: в РПЦ заявили о недопустимости союзов между двумя близкородственными семьями

Русская православная церковь категорически запрещает браки между двумя родными братьями и двумя родными сестрами. Такой союз нарушает церковные каноны и, по мнению священнослужителей, способствует генетическому вырождению. Клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерей Филипп Ильяшенко разъяснил позицию Церкви и последствия для верующих.

Брак, в котором два родных брата женятся на двух родных сестрах, недопустим с точки зрения православных канонов. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» заявил иерей Филипп Ильяшенко. По его словам, церковное законодательство четко регламентирует степени родства, при которых союз невозможен. Документ о канонических аспектах брака, утвержденный Архиерейским собором РПЦ, прямо указывает на этот запрет.

Священник подчеркнул, что за нарушение канонов не предусмотрено формального наказания или прещения. Однако сам факт игнорирования церковных правил отдаляет человека от Церкви. Ильяшенко также отметил, что такие браки несут риски на генетическом уровне, что делает их опасными не только в духовном, но и в биологическом смысле. Вопрос остается на совести верующих, но Церковь настаивает на недопустимости подобных союзов.