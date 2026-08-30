Священник рассказал о последствиях съемки гроба на память

Можно ли фотографировать гроб для покойника и чем это грозит живым? В Русской православной церкви пояснили, что никаких канонических запретов на съемку нет — подобных ограничений просто не существовало во времена формирования церковных традиций. Однако вопрос упирается не в суеверия, а в этику и уважение к чувствам родственников, пишет «Фома».

Вопрос о съемке похоронной атрибутики волнует многих, особенно в эпоху, когда каждый момент запечатляется на камеру. Как пояснил священник в беседе с изданием «Фома», никаких официальных или религиозных ограничений на фотографирование гроба не существует. Традиции складывались задолго до появления фотографии, поэтому подобных правил просто не было.

Опасения, связанные со съемкой, чаще всего продиктованы суевериями и мистическими представлениями о смерти. Однако ни фото, ни рисунки, ни даже контакт с похоронными предметами не несут негативных последствий для живых людей.

Единственный значимый аспект — этический. На похоронах близкого человека решение о съемке остается за семьей. Если человек присутствует на церемонии в качестве гостя, лучше заранее узнать мнение родственников — возможно, они будут против. Другое дело — съемка в салоне ритуальных услуг. Фотографировать выставочные образцы для обсуждения с близкими можно без каких-либо сомнений.