Учителей и родителей Подмосковья могут атаковать мошенники перед 1 сентября

Главное управление региональной безопасности Московской области предупредило жителей о росте мошеннических схем в преддверии Дня знаний. Злоумышленники нацелились не только на родителей и школьников, но и на учителей: педагоги получают сообщения о регистрации на поддельных образовательных платформах, а детям и их родителям рассылают ссылки на фейковые чаты и компенсации. Власти призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать личные данные.

Перед началом учебного года мошенники активизировались и разработали несколько схем обмана, сообщает ГУРБ Московской области. Одна из них направлена на педагогов: учителям приходят сообщения якобы от администрации школ с предложением зарегистрироваться на образовательных платформах. Переход по ссылке ведет на фишинговый сайт, где злоумышленники собирают персональные данные, которые затем используют в преступных целях.

В зоне риска и школьники с родителями. Мошенники создают фейковые чаты, выдавая их за официальные родительские группы, и рассылают сообщения от имени учителей о компенсациях к 1 сентября. Цель — выманить реквизиты банковских карт или личную информацию.

В ГУРБ призвали жителей региона проявлять бдительность, не переходить по ссылкам из непроверенных источников и предупредить родственников о возможных угрозах. Чем больше людей осведомлены о схемах, тем меньше шансов у злоумышленников на успех.