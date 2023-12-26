В зоне СВО сражаются казачьи «боги войны»

В нем рассказывается о работе в зоне специальной военной операции дивизиона «Листань» казачьей артиллерийской бригады «Волга» добровольческого штурмового корпуса. Казаки объясняют, почему и за что они сражаются.

Сражающихся в нем бойцов называют казачьими «богами войны». Они являются грозой для нацистов на всех фронтах СВО.