В зоне СВО сражаются казачьи «боги войны»
Фото: [© РИА Новости / Станислав Красильников]
Telegram-канал «Первый казачий» подготовил репортаж о казаках-артиллеристах.
В нем рассказывается о работе в зоне специальной военной операции дивизиона «Листань» казачьей артиллерийской бригады «Волга» добровольческого штурмового корпуса. Казаки объясняют, почему и за что они сражаются.
Сражающихся в нем бойцов называют казачьими «богами войны». Они являются грозой для нацистов на всех фронтах СВО.
«Бесшабашная удаль и яростный напор штурмовиков, выдержка и наблюдательность разведчиков здесь обязательно дополняют скрупулезность и точный расчет», – отмечается в материале.