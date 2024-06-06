Бывший дальнобойщик в одиночку остановил наступление ВСУшников

Ушедший на СВО водитель фуры Али Каранаев отметился настоящим подвигом и получил орден«За мужество». Боец в одиночку остановил наступление украинских формирований необычным способом, пишет KP.RU (Северный Кавказ).

33-летний уроженец Дагестана Али Каранаев спас себя и товарищей во время наступления украинских сил на одном из направлений СВО. В определенный момент он въехал на машине в позиции противника, чем обескуражил его и дезориентировал.

Действовать нужно было быстро: пока бойцы ВСУ приходили в себя, дагестанец выскочил из транспорта, отбежал на расстояние и поджег детонирующий шнур. Благодаря этому удалось ликвидировать множество врагов, выполнить миссию и не допустить жертв среди своих.

Теперь коллекцию Каранева пополнили новой наградой. У него есть медали «За отвагу» и «За храбрость», а за успешную миссию с подрывом противника ему вручили орден «За мужество».

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