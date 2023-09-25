В Звенигороде предъявили обвинение жителю, который зарезал мужчину на улице

В Звенигороде местному жителю было предъявлено обвинение в убийстве. Как сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью, злоумышленник зарезал мужчину на улице.

Инцидент произошел в конце прошлой недели во дворе одной из многоэтажек города. Мужчина в возрасте сорока четырех лет ночью находился возле подъезда дома, когда между ним и вторым жителем вспыхнула ссора.

В рамках конфликта злоумышленник нанес оппоненту множественные удары ножом в область груди и живота. В результате полученных ранений 45-летний потерпевший скончался в медицинском учреждении.

В рамках расследования проведут ряд необходимых экспертиз. В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.