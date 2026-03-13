В Звенигороде продолжаются поиски пропавших подростков

В Подмосковном Звенигороде продолжаются поиски троих пропавших подростков. Как сообщил РИА Новости центр помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град», на месте операции задействованы 141 человек и 40 единиц техники. Основное внимание спасателей сосредоточено на акватории Москвы-реки и прилегающей береговой линии.

По информации центра, в ходе поисков было обследовано около 10 тысяч квадратных метров водной поверхности. Масштабная операция организована после того, как 7 марта в Одинцовском городском округе 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика ушли гулять и не вернулись.

Региональное управление МЧС сообщило, что в среду спасатели обнаружили в реке тело одного из пропавших детей. Поиски продолжаются для выявления местонахождения остальных подростков.

Сотрудники экстренных служб уделяют особое внимание обследованию как водной поверхности, так и прибрежной территории, используя водолазное и специальное оборудование. В операции участвуют как профессиональные спасатели, так и волонтерские формирования, работающие совместно с муниципальными службами.

Центр «Спас Град» подчеркнул, что операция продолжается в усиленном режиме, а все задействованные службы работают для скорейшего обнаружения оставшихся детей и обеспечения их безопасности.

