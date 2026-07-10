«Вагнеровцев» осудили за хулиганство после разборок с подростками в Челябинске: условные сроки

Ленинский райсуд Челябинска 10 июля вынес условные приговоры четверым фигурантам дела о хулиганстве со стрельбой на улице Коммунаров. Леонид Александров, Александр Юрин и 18-летний Максим Чепуренко получили по четыре года лишения свободы условно, Ришат Шаймарданов — пять лет условно. Все обязаны отмечаться дважды в месяц и соблюдать ночной режим, а также возместить работу адвокатов, что вызвало у одного из осужденных вопрос о реальной бесплатности юридической защиты. Прокуратура запрашивала реальные сроки, однако суд учел смягчающие обстоятельства: трое подсудимых — участники СВО, имеющие награды. Об этом пишет 74.RU .

По версии подсудимых, на дочь и зятя Юрина напали подростки, и взрослые поехали разбираться, чтобы просто поговорить и объяснить, что у детей есть родители, способные за них заступиться. Однако на место прибыли старшие товарищи несовершеннолетних на черном Mercedes, которые, по словам фигурантов, и спровоцировали драку.

«Мы себя не оправдываем. Мы поддались на провокацию молодежи, хотя как старшие должны были по-другому себя повести. Но взяли верх эмоции, так как мы все контуженные после боевых действий, после выстрелов, соответственно, уже на рефлексах все произошло просто. Никто не собирался убивать их, калечить. Их положили вниз мордой и, по большому счету, дали там по жопе несколько раз. По большому счету — просто в целях воспитания», — признался Александров.

В итоге разговор перерос в потасовку, которую суд квалифицировал как хулиганство, а двоих фигурантов дополнительно осудили за причинение вреда здоровью одному из оппонентов. Потерпевший заявил иск о компенсации, его удовлетворили частично.