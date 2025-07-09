Вагнеровцы в Лондоне: раскрыт провалившийся план похищения Чичваркина

Группа британских наемников действовала по заказу ЧВК «Вагнер» и готовила серию нападений на бизнес-активы Евгения Чичваркина* с последующим похищением самого предпринимателя. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на The Guardian и материалы суда.

Пятеро британцев предстали перед судом за поджог склада с украинскими гуманитарными грузами и оборудованием Starlink, но следствие раскрыло куда более амбициозные планы. Как оказалось, группа британцев готовили атаки на все объекты Чичваркина, а затем планировала его похитить. Также главными целями должны были стать ресторан и винный магазин бизнесмена.

Среди исполнителей — 23-летние Нии Менса и Джейким Роуз, а также 20-летний Угниос Асмена. Они устроили из преступления шоу, что стало ошибкой. Один из участников транслировал преступление в прямом эфире, а Роуз оставил на месте нож с ДНК.

Координаторы 20-летний Дилан Эрл и 23-летний Джейк Ривз вывели следствие на неожиданный след. Эрл признал, что получал задания через телеграм-бота, связанного с «Вагнером». При обыске у него нашли российский флаг, крупную сумму наличными и наркотики. В очередной раз это доказывает, что частная компания занималась вербовкой за рубежом.

Ранее ветеран «Вагнера» рассказал о конфликтах внутри ЧВК.

*Евгений Чичваркин признан иностранным агентом в России