Мятеж по понятиям: ветеран «Вагнера» рассказал о конфликтах внутри ЧВК

В первые дни после подписания контракта с ЧВК «Вагнер» группа новобранцев из бывших заключенных попыталась устроить мятеж, руководствуясь тюремными понятиями. Об этом рассказал Daily Storm ветеран компании с позывным Гост Юнгер, передает Lenta.ru.

Юнгер рассказал, как подавили бунт, едва не переросший в кровавое столкновение. По его словам, конфликт вспыхнул, когда осужденные по арестантским понятиям (запрещенная в России идеология) отказались признавать назначенное командование.

Гост Юнгер, получивший приказ навести порядок, действовал жестко — снял автомат с предохранителя и дал понять, что в армии не выбирают командиров. Угроза применения силы возымела эффект — бунтовщики быстро сменили настрой на более «братский».

«Чтобы мы больше не ссорились, меня и организатора бунта Классика отправили на следующий день вместе тачку тащить. Он мне руку протянул, говорит: "Я понял, братишка, куда мы попали. Я теперь больше не бунтовщик"», — рассказал Гост.

Ранее ветеран ЧВК «Вагнер» Бармалей опубликовал уникальный снимок соратника Пригожина.