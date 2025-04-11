«Вам нужно заменить код домофона»: МВД раскрыло новую схему мошенничества в РФ

В последнее время в России наблюдается рост случаев мошенничества, связанных с преступной схемой замены кодов домофонов, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела МВД.

По новой схеме мошенники совершают звонки, представляясь сотрудником управляющей компании. Жертве сообщают о необходимости замены кода домофона, в связи с чем ей нужно продиктовать пароль, который должен прийти по СМС. После получения пароля «сотрудник» управкомпании завершает звонок.

Однако это еще не все. Гражданам, которые уже попались на уловку аферистов, вскоре поступает второй звонок, но уже якобы от сотрудников правоохранительных органов или Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга). Мошенники убеждают жертву установить мобильное приложение банка для защиты его средств.

Напуганные люди начинают следовать инструкциям мошенников и устанавливать приложение на свой смартфон. Жертве отправляется файл для установки, после чего мошенники требуют приложить банковскую карту к NFC-модулю для изменения цифрового кода.

По сути на телефон жертвы таким образом устанавливается вредоносное программное обеспечение (ПО), которое создает виртуальную копию карты. Таким образом, отметили в МВД, злоумышленники могут бесконтактно обналичивать средства с карты.

Еще одна схема, которую начали использовать мошенники, заключается в «раскручивании» версии с поломкой домофона. Аферисты, также представившись сотрудниками обслуживающей компании, сообщают жертвам о неисправности домофона и предлагают для решения проблемы поменять ключи.

Далее, если жертва соглашается, ей отправляется СМС-сообщение с неким паролем. В этом случае мошенники действуют по той же схеме, что и при «замене» кода домофона.

МВД в очередной раз предупреждают граждан соблюдать бдительность и не доверять звонкам от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками управляющих компаний или правоохранительных органов. Граждан призывают никогда не сообщать свои пароли и не устанавливать незнакомые приложения.

Ранее МВД России предупредило еще об одной схеме мошенничества, направленной в большинстве случаев на обман подростков.