Вандалы осквернили знаменитые Грозовые ворота на территории Геленджика

В Геленджике произошло ЧП. Там от рук вандалов пострадали знаменитые Грозовые ворота. Об этом рассказал телеграм-канал 112.

ЧП произошло, предположительно, в ночь на вторник, 29 июля. Неизвестные разломали часть стен у этого туристического объекта, а на уцелевшие нанесли граффити. Микроблог также привел видео, на котором засняты все разрушения и повреждения.

«Грозовые ворота обрели популярность после одноименного военного фильма, снятого в этих местах», — указали его авторы.

Сейчас местные жители уже готовят обращение в правоохранительные органы с просьбой разыскать и наказать вандалов по всей строгости закона.

Ранее сообщалось, что российский суд заочно приговорил литовца к 23 годам за осквернение захоронения. Иностранец вместе с сообщниками незаконно пересек границу и осквернил мемориал в селе Казачья Локня, после чего выложил фото в интернет. Кроме того, он похитил продукты из местного магазина, а также неоднократно поставлял автомобили для литовских наемников, воюющих на стороне Украины.