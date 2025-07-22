Гражданин Литвы Валдас Барткевичюс заочно приговорен к 23 годам колонии за осквернение воинского захоронения в Курской области и помощь украинским наемникам. Об этом сообщил ТАСС.

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор гражданину Литвы Валдасу Барткевичюсу, признав его виновным в серии преступлений, включая осквернение братской могилы советских солдат. Литовцу назначено 23 года лишения свободы, из которых первые пять он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

Следствие установило, что в ноябре 2024 года Барткевичюс вместе с сообщниками незаконно пересек границу и осквернил мемориал в селе Казачья Локня, после чего выложил фото в интернет. Кроме того, он похитил продукты из местного магазина, а также неоднократно поставлял автомобили для литовских наемников, воюющих на стороне Украины.

Защита настаивает на невиновности подсудимого, утверждая, что ущерб от мародерства минимален (всего 70 рублей за крабовые палочки), а повреждение памятника якобы совершил его соучастник. Приговор еще не вступил в силу и будет обжалован.

Ранее стало известно, что мексиканцев через соцсети начали вербовать в отряд наемников, воюющих на Украине.