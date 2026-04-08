Ваш паспорт уже в сим-боксе? Как житель Ставрополя зарабатывал на чужих документах, пока его не накрыли силовики

Следственные органы Министерства внутренних дел поставили точку в расследовании уголовного дела, фигурантом которого проходит житель Ставрополя, организовавший нелегальный бизнес на персональных данных сограждан. Молодому человеку инкриминируют создание преступной схемы, связанной с незаконным оборотом компьютерной информации, содержащей сведения о личности.

Как пояснили в полиции, противоправную деятельность гражданина пресекли сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью и следственной части краевого главка МВД при силовой поддержке регионального управления ФСБ. Установлено, что в течение полугода злоумышленник получал через мессенджеры файлы с изображениями паспортов россиян, после чего переправлял их для оформления и активации сим-карт различных операторов связи.

Рабочее место обвиняемый оборудовал прямо на балконе собственной квартиры. Полученные сим-карты он загружал в специальные устройства — сим-боксы, позволяющие массово продавать виртуальные абонентские номера на специализированных интернет-ресурсах. В ходе обыска в жилище 27-летнего фигуранта оперативники обнаружили внушительный арсенал: около полутора тысяч сим-карт, два сим-бокса, компьютерную технику, банковские карты и различные электронные носители. Самое главное — на жестких дисках хранились фотографии паспортов трех тысяч граждан Российской Федерации.

Следствие квалифицировало действия молодого человека по нескольким статьям и насчитало шестьдесят эпизодов преступной деятельности. Именно столько владельцев документов из различных регионов страны признаны потерпевшими по данному делу. Надзорное ведомство с выводами следствия согласилось, обвинительное заключение утверждено. Материалы направлены в Промышленный районный суд Ставрополя, который в ближайшее время приступит к рассмотрению дела по существу.