Вечером 2 ноября над регионами России уничтожено 8 БПЛА

Минобороны: силы ПВО сбили 8 БПЛА вечером 2 ноября
Фото: [istockphoto.com/Aleksandr Rybalko]
В воскресенье, 2 ноября, с 20:00 до 23:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны были ликвидированы восемь беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине, сообщение об этом было опубликовано в официальном телеграм-канале Минобороны России.
«Три из них были сбиты над Курской областью, два — над Белгородской, два — над Ростовской и один — над территорией Республики Крым», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что ПВО нейтрализовала восемь беспилотников ВСУ над двумя регионами.