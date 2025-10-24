Вечером 24 октября сбит 21 БПЛА над регионами России

Сегодня, 24 октября, в период с 18:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, осуществлявший полеты на территории Российской Федерации, об этом сообщили в Минобороны России.