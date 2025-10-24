Вечером 24 октября сбит 21 БПЛА над регионами России
Минобороны: 21 БПЛА уничтожен над территорией России
Сегодня, 24 октября, в период с 18:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, осуществлявший полеты на территории Российской Федерации, об этом сообщили в Минобороны России.
Анализ распределения мест уничтожения беспилотных летательных аппаратов позволяет сделать следующие выводы:
- Наибольшее количество сбитых аппаратов (12 единиц) зафиксировано над территорией Брянской области.
- Семь беспилотных летательных аппаратов были нейтрализованы над Белгородской областью.
- Один БПЛА был уничтожен над Калужской областью.
- Один беспилотный летательный аппарат был нейтрализован над Смоленской областью.
Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате атаки БПЛА в Красногорске получат выплаты.