Вечером понедельника над центром Москвы поднялся черный дым

Вечером понедельника, 19 июня, на улице Новосущевской в Москве произошел пожар. Подробности приводит канал SHOT .

Как уточняют журналисты, возгорание случилось напротив дома №14 в строящемся здании. Пожар начался с цокольного этажа, по предварительным данным, может гореть утеплитель.

Сообщается, что с места ЧП удалось спасти шестерых человек, к счастью, обошлось без пострадавших. На месте продолжают работать спасатели.