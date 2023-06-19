Вечером понедельника над центром Москвы поднялся черный дым
Фото: [©Светлана Садыкова/РИА Новости]
Вечером понедельника, 19 июня, на улице Новосущевской в Москве произошел пожар. Подробности приводит канал SHOT.
Как уточняют журналисты, возгорание случилось напротив дома №14 в строящемся здании. Пожар начался с цокольного этажа, по предварительным данным, может гореть утеплитель.
Сообщается, что с места ЧП удалось спасти шестерых человек, к счастью, обошлось без пострадавших. На месте продолжают работать спасатели.