Великобритания предупредила Россию о применении силы

Великобритания предостерегла Россию от потенциально новых нарушений воздушного пространства, заявив о готовности применить силу. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Великобритания заявила о готовности применить силу против России в случае инцидентов с беспилотниками. Об этом сообщили в британском МИД после вызова российского посла в Лондоне.

По заявлению, опубликованному на сайте ведомства, Великобритания предупреждает о готовности ответить силой на любые нарушения воздушного пространства стран НАТО. В заявлении подчеркивается, что якобы агрессивные действия России лишь укрепляют единство союзников по НАТО и их решимость поддерживать Украину.

Ранее после инцидента с дронами Франция передала Польше истребители с ядерным потенциалом.