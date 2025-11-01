Венесуэла в условиях нарастающей угрозы со стороны США обратилась к России с экстренным запросом на военную помощь. Как сообщает Washington Post, речь идет о поставках современных ракетных комплексов и авиационной техники, способных укрепить обороноспособность страны перед лицом потенциального конфликта. По оценке главного редактора издания «Геополитика» Леонида Савина, Вашингтон может ограничиться демонстрацией силы без перехода к полномасштабному вторжению, особенно учитывая скептицизм высокопоставленных представителей Пентагона. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что однако Каракас воспринимает угрозу серьезно и стремится закрыть возможные пробелы в своей системе обороны через военно-техническое сотрудничество в рамках нового всеобъемлющего договора с Москвой.

По мнению эксперта, в случае реализации поставок это не только усилит позиции Венесуэлы, но и позволит ей демонстрировать более уверенную позицию в отношении США. Особый эффект может быть достигнут при консолидированной поддержке со стороны других геополитических партнеров — Ирана, Китая и КНДР.

Он отметил, что итогом текущего кризиса может стать не эскалация военного конфликта, а формирование устойчивой системы сдерживания. Дипломатические и оборонные связи Венесуэлы с рядом государств способны создать такой баланс сил, который сделает прямое вторжение маловероятным, сохранив статус-кво в регионе.

