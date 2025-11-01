Карибские агрессоры: в Москве раскритиковали действия Пентагона в Карибском море

Россия через официального представителя МИД Марию Захарову заявила о решительном осуждении военных маневров США в Карибском бассейне. Москва расценила эти действия как провокацию и подтвердила поддержку властей Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва осуждает военную активность США в Карибском море. По ее словам, Вашингтон оправдывает присутствие своего флота борьбой с наркотрафиком, однако реальной целью является силовое давление на правительство Венесуэлы.

Российская дипломатия охарактеризовала такие шаги как прямую провокацию, угрожающую суверенитету государств региона. Москва выразила полную солидарность с законным руководством Венесуэлы в его праве на защиту от внешнего вмешательства.

Ранее сообщалось о том, что США развернули в Карибском бассейне группировку в 16 тысяч военных.