Карибские агрессоры: в Москве раскритиковали действия Пентагона в Карибском море
МИД РФ осудил военную операцию США в Карибском бассейне
Фото: [Медиасток.рф]
Россия через официального представителя МИД Марию Захарову заявила о решительном осуждении военных маневров США в Карибском бассейне. Москва расценила эти действия как провокацию и подтвердила поддержку властей Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва осуждает военную активность США в Карибском море. По ее словам, Вашингтон оправдывает присутствие своего флота борьбой с наркотрафиком, однако реальной целью является силовое давление на правительство Венесуэлы.
Российская дипломатия охарактеризовала такие шаги как прямую провокацию, угрожающую суверенитету государств региона. Москва выразила полную солидарность с законным руководством Венесуэлы в его праве на защиту от внешнего вмешательства.
Ранее сообщалось о том, что США развернули в Карибском бассейне группировку в 16 тысяч военных.