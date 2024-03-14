Венгерский эксперт Ногради: Путин ясно дал понять, что не собирается применять ядерное оружие

Интервью российского лидера показало, что РФ не применит ядерные вооружения без крайней необходимости, если ее к этому не вынудят действия западных стран. На это указал Дьердь Ногради, политический эксперт из Венгрии. Его точку зрения привели РИА Новости .

Он сообщил, что для него совершенно очевидно, что в России не хотят начала ядерной войны. Она не начнет использовать ядерные вооружения, если ее к этому не принудит Запад.

«Путин однозначно дал понять, что если части НАТО появятся на Украине именно как части НАТО, а не как добровольцы, у этого могут быть военные последствия», - заявил Ногради.

Эксперт назвал Владимира Путина нормальным человеком, который как и другие вменяемые люди не желает подобного развития событий. Он выразил сожаление, что западные правители выбирают среди всех возможных путей конфронтацию, и назвал это большой ошибкой.

Ранее издание Focus указало, что многие на Западе уже смирились с неизбежным поражением Украины. По его мнению, многие зарубежные бизнесмены и инвесторы стремятся вернуться в Россию, чтобы восстановить в ней свой бизнес.