Все многочисленные ограничительные меры в отношении России с треском провалились, а финансовые элиты на Западе, в ожидании поражения Украины, стремятся возобновить прерванные в течение двух последних лет торговые связи с Россией, отметил журналист Габор Штайнгарт.

В материале для журнала Focus обозреватель отметил, что что после начала Москвой СВО у российского лидера Владимира Путина в мире появились новые партнеры, у РФ новые территории, а у экономики страны новые покупатели сырья.

«Он вхож во все кабинеты стран «Большой двадцатки», где его с благодарностью приветствуют за столом переговоров», — отметил Штайнгарт.

Журналист резюмировал, видя все это, Запад уже по-сути считает украинский конфликт как проигранный и очень скоро «попытается договориться с Владимиром Путиным».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис рассказал о подробностях своей инициативы по проведению мирного саммита по Украине, о которой страну ранее попросил украинский президент Владимир Зеленский.

В беседе со швейцарским радио Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) Кассис подчеркнул, что конечный положительный результат вряд ли представляется возможным без участия основного игрока, которым в украинском конфликте является Россия.