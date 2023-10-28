Венгерский министр возмутился отсутствием прогресса в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Петер Сийярто заявил, что не видит у стран, которые ведут следствие, никакого стремления добиться правды о диверсиях на газовых магистралях.

Руководитель венгерского министерства иностранных дел напомнил, что уже на протяжении года следствие буксует на месте. Ему не удалось выявить никаких сведений о виновниках этих подрывов.

«Не вижу намерения добиться прогресса, что возмутительно, потому что подобно недавней атаке в Прибалтике критическая инфраструктура Европы подверглась нападению», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Сийярто подчеркнул, что его правительство выступает за крайне тщательное расследование причин ЧП как на «Северных потоках», так и на газопроводе Balticconnector.