Орбан предупредил о возросших рисках эскалации в Европе

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что риски страны быть втянутой в конфликт на Украине стали значительно выше после того, как Киеву разрешили бить «дальнобоем» по территориям России.

Риск эскалации возрос максимально, считает Орбан. В соцсетях премьер-министр отметил, что от венгерской стороне придется применить весь дипломатический опыт и средства, чтобы избежать реального участия в конфликте на Украине.

По словам Орбана, Дональд Трамп мог бы снизить градус напряжения в вопросе, однако он еще не выполняет обязанности президента официально. До его назначения осталось два месяца, а пока у власти остается Байден, заинтересованный в продлении обострений.

«На практике это означает, что вчера украинцы выпустили ракеты большой дальности по территории России, а русские ответили принятием более строгой ядерной доктрины. Я выслушал доклад совета обороны. Опасность эскалации и распространения войны никогда не была столь велика», — написал политик в соцсетях.

Орбан подтвердил, что Венгрия не хочет втягиваться в конфликт вслед за другими странами Запада.

Напомним, что после применения ВСУ американских ракет большой дальности по Брянской области в России официально утвердили обновленную ядерную доктрину. И хотя применение такого оружия рассматривается как последняя мера для защиты, ядерные страны Запада предупредили о последствиях за помощь и содействие агрессору.

Ранее сообщалось, что во Франции ответили на обновление ядерной доктрины России.