Вербуют и устраняют: в ФСБ рассказали, как на Украине используют пожилых россиян

В Федеральной службе безопасности РФ рассказали, как украинские спецслужбы используют пожилых россиян в преступных целях. Подробностями поделилось РИА Новости , ссылаясь на источник.

По данным ведомства, спецслужбы Украины вербуют пенсионеров от лица российских силовиков. Обманным путем они уже привлекли пять человек для совершения преступления против солдат ВС РФ.

Через иностранные мессенджеры сотрудники украинских спецслужб похищали денежные средства жертв и оказывали на них психологическое давление, выдавая себя за сотрудников органов власти и не только.

Чтобы вернуть похищенное, пострадавших принуждали к слежке за военными и их подрыву с помощью самодельных украинских бомб. Предполагалось, что передача таковых приводила бы к гибели как исполнителя, так и российского солдата.

Ранее украинские кураторы организовали покушение на военного с привлечением подростков.