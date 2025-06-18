В США заявили о решающих ближайших 24 часах в конфликте с Ираном

Представители администрации США полагают, что в течение ближайших двух-трёх суток конфликт с Ираном может разрешиться либо дипломатическим путём, либо с применением силы. Об этом сообщает телеканал ABC.

Как мы уже сообщали, во вторник, 17 июня, президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Иран должен безоговорочно сдаться. Он также отметил, что США знают, где находится верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, но пока не планируют его ликвидировать.

По информации, полученной от источников телеканала, президент Трамп в указанный временной период может принять решение о начале военных действий в отношении Ирана.

«Во время совещания президента Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома во вторник чиновники США дали понять, что следующие 24–48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана», — говорится в сообщении.

Ранее Иран заявил, что уже полностью контролирует воздушное пространство Израиля.