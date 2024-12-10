Верховный суд отклонил жалобу на пожизненный срок маньяку в Златоусте Мозглякову

Верховный суд РФ отказался принять к рассмотрению жалобу на пожизненный приговор Николаю Мозглякову, осужденному за убийство двух школьниц в Златоусте Челябинской области. Документ был возвращен заявителю, указано в карточке дела на сайте Верховного суда.

Причина такого решения — статья 401.17 УПК РФ, которая запрещает повторное внесение кассационных жалоб, если они уже были рассмотрены судом или оставлены без удовлетворения.

Напомним, тела двух девочек были обнаружены 2 апреля того года в лесу у кладбища Златоуста. Одна из жертв была задушена, вторая получила многочисленные колото-резаные ранения. В 2008 году Челябинский областной суд приговорил Николая Мозглякова к пожизненному заключению, отправив его в колонию строгого режима.

Его признали виновным по пункту «в» части 3 статьи 132 УК РФ и пункту «в» части 3 статьи 131 УК РФ (насильственные действия сексуального характера и изнасилование несовершеннолетних), а также по пунктам «а», «в», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство для сокрытия другого преступления, связанного с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера).

Кроме того, Верховный суд РФ также отказался рассматривать жалобу на приговор к 14 годам бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля по делу о контрабанде наркотиков.

14 августа 2021 года Фогель и его жена прибыли в Москву рейсом из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево его остановили таможенники из-за реакции служебных собак на его багаж. Проверка выявила в багаже иностранца марихуану и гашишное масло.

Ранее сообщалось, что в Скопине появился подражатель маньяка Виктора Мохова.