Mash: у Скопинского маньяка появился подражатель

В Скопине появился подражатель маньяка Виктора Мохова. Этот человек так же, как и он, проживает в Скопине Рязанской области и привлекал внимание четвероклассниц из местной школы, сообщил Mash.

По имеющимся данным, его зовут Александр В., ему 38 лет. Ранее, до освобождения известного серийного насильника и его интервью с Ксенией Собчак, он был образцовым гражданином — участвовал в субботниках и активно вел общественную жизнь города.

Однако после выхода Мохова на свободу в середине 2021 года знакомые Александра замечали резкие перемены в его поведении. Он стал замкнутым и агрессивным, а совсем недавно начал проявлять интерес к детям. С мая 2024 года местные жители насчитали как минимум десять подобных инцидентов.

Один из таких случаев произошел в том же парке, где раньше действовал Мохов. Последний инцидент случился накануне и был зафиксирован на видео.

Очевидцы смогли задержать его и вызвать Росгвардию. Александра отвезли в отделение, а родители девочек подали на него заявление. В настоящее время проводится проверка, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что соседи Скопинского маньяка в страхе бросили свои дома после его возвращения.