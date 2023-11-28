Вернул ребенка домой: водитель Мострансавто помог заблудившемуся мальчику

Водитель Мострансавто Феликс Мухамедович Хагабанов не проехал мимо одинокого ребенка и помог мальчику вернуться домой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Мужчина рассказал, что, когда выполнял последний рейс на маршруте № 453 «ст. Люберцы — Москва (платф. Ухтомская)», то на одной из остановок к нему подошел маленький школьник и спросил, как проехать в Люберцы. Сотрудник компании объяснил, какая ему нужна остановка и номер маршрута.

После того как Феликс закончил работу, он обнаружил мальчика уже на другой остановке, от которой автобусы до Люберец тоже не едут. Ребенок совсем маленький, на вид ему было лет 7-8, он выглядел очень растерянным. «Потеряшка» рассказал водителю, что у него разрядился телефон, а номера родителей он не помнит.

Тогда водитель и предложил подвезти ребенка до станции Люберцы, уже в дороге выяснилось, что школьник дезориентирован, не очень хорошо знает свой адрес и не понимал, как вернуться домой. Тогда водитель Мострансавто предложил проводить его прямо до квартиры, сообщив обо всем в диспетчерскую и предупредив их.

Феликс Мухамедович отметил, что уже лет пять работает по району, про который рассказал потерявшийся мальчик, поэтому отлично его знал. Мальчик смог назвать свою улицу, этаж, номер квартиры, а вот номер дома не мог вспомнить, тогда наводящими вопросами мужчине и удалось вычислить адрес.

Сотрудник Мострансавто проводил школьника до квартиры и рассказал его родителям, что случилось. Взрослые очень волновались за своего ребенка, ведь он должен был вернуться еще в пять часов вечера, а на часах уже было практически девять. Они поблагодарили Феликса Мухамедовича за проявленное неравнодушие.