«Версия о насильственной смерти»: в квартире на северо-востоке Москвы нашли тела мужчины и женщины
В Москве следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек, чьи тела с множественными ранениями были обнаружены 17 мая. Как сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета России, страшную находку сделали в квартире жилого дома на улице Корнейчука, расположенной на северо-востоке города.
По предварительным данным, следствие выдвинуло версию о насильственном характере смерти. В настоящее время проводится доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.