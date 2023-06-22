Вертолет Ми-24 ВС Белоруссии совершил жесткую посадку
Фото: [©РИА Новости/Евгений Биятов]
Вертолет Ми-24 Вооружённых сил Белоруссии совершил жесткую посадку на территории Брестской области.
Как пишет ТАСС, по предварительным данным, пострадали члены экипажа. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
Подробности о причинах жесткой посадки и состоянии пострадавших не сообщаются
Службы экстренного реагирования были оперативно направлены на место происшествия, чтобы оказать необходимую помощь членам экипажа.
Вертолет Ми-24 является одним из основных боевых вертолетов белорусской армии и применяется в различных оперативно-боевых задачах.