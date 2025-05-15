Прокат электросамокатов в Челябинске заблокирован по инициативе Следственного комитета

В Челябинске полностью приостановлена работа всех кикшеринговых сервисов, электросамокаты опечатали и убирают с улиц. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Все электросамокаты, которые ранее предлагались к прокату в Челябинске, прекратили свою работу. Их заблокировали, опечатали и массово вывозят с мест парковки. Параллельно этому представителей всех кикшеринговых сервисов вызывают на допрос в Следственный комитет. По имеющимся данным, правоохранители возбудили уголовное дело по поводу оказания услуг ненадлежащего качества.

«Конкретно: они не поддерживали безопасное состояние средств, не повесили на них номера и не устраняли причины ДТП», — указал микроблог.

По имеющимся данным, все самокаты не будут работать на протяжении ближайших нескольких дней.

Ранее сообщалось, что в Тюмени был осужден мужчина, который сбил на самокате пожилую женщину. Он нарушал правила и перевозил пассажира. В итоге самокат опрокинулся на прохожую, которая получила травмы и позже умерла в больнице. Виновник ДТП получил два года колонии-поселения.