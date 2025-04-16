В Тюмени водитель самоката был осужден после ДТП с погибшим

Мужчина в Тюмени получил наказание от суда после того, как сбил пожилую женщину во время езды на самокате. Об этом рассказал ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное представителями Госавтоинспекции Тюменской области. 26-летний мужчина в сентябре 2022 года управлял самокатом. Он взялся пересекать перекресток в Тюмени на красный сигнал светофора, при этом у него на самокате дополнительно был пассажир. В итоге это средство индивидуальной мобильности опрокинулось на пешеходов. Пожилая женщина была сбита с ног и получила черепно-мозговую травму. Позже она умерла в больнице.

«Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и удовлетворил гражданский иск сына погибшей о взыскании компенсации морального вреда на сумму 1 млн рублей», — указали журналистам.

Подсудимого обвинили в том, что он нарушил правила дорожного движения, а вдобавок не сумел обеспечить контроль над ситуацией на дороге.

Ранее сообщалось, что в Канске суд вынес решение об аресте женщины, которая убила троих своих детей. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Ей может грозить наказание до 20 лет лишения свободы.