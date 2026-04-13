Весна без огня: в Городском округе Пушкинский подготовились к пожароопасному сезону

В Подмосковье стартует пожароопасный сезон. На совещании под председательством губернатора Андрея Воробьева, прошедшем 13 апреля, обсуждали подготовку регионов к весенним возгораниям. Во встрече принял участие глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В округе уже предприняли необходимые меры. Провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, проверили готовность экстренных служб, оценили техническое оснащение и укомплектованность бригад. В планах — создание противопожарных разрывов и обеспечение свободного доступа спецтехники к водоемам для забора воды.

Параллельно округ приводят в порядок после зимы. Коммунальные и дорожные службы переведены на летний режим. По словам Красноцветова, убирают мусор, проводят ямочный ремонт дорог, обновляют разметку и моют автобусные остановки.

Глава округа также напомнил о предстоящем общеобластном субботнике 25 апреля. Главная площадка в Городском округе Пушкинский — берег реки Уча в Ивантеевке. Время начала мероприятия объявят дополнительно.