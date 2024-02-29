Ветер едва не оторвал дверь авиалайнера, летящего из Новосибирска в Норильск

Шторм едва не оторвал дверь авиалайнера Boeing 737 авиакомпании NordStar, выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск – Норильск. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что инцидент случился после приземления.

Отмечается, что при открывании дверей бортпроводниками на стоянке возник сильный ветер, который едва не сорвал их.

Добавляется, что в настоящее время в силу повреждения гидравлического демпфера судно было решено отстранить от полетов для ремонта, который уже завершен.