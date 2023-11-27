Ветеран «Альфы» Гончаров назвал способы противостояния вербовке в ЦРУ и СБУ

Украинские и западные спецслужбы уже около двух лет плетут шпионские сети и создают диверсионные группы внутри нашей страны с целью подрыва могущества России. При этом сами граждане РФ становятся послушным орудием в руках кукловодов, подставляя себя под огромные сроки тюремного заключения. По словам главы Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, за счет развития технических возможностей «подходы» к потенциальным «рекрутам» на антироссийскую службу могут быть далеко не «прямые». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в прежние времена вербовка происходила путем налаживания личного контакта между агентом зарубежной разведки и его целью. Сегодня это реально сделать через интернет, что в несколько раз расширяет способности вербовщиков.

По мнению эксперта, при склонении к работе против своего государства, мотивируя финансами, идеями или страхом, то необходимо обратиться в приемную ФСБ на Лубянке и подробно обо всем рассказать.