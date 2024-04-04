Ветеран «Альфы» Гончаров перечислил методы предотвращения терактов в РФ

В суд передано первое уголовное дело о диверсионном сообществе, где использовались несовершеннолетние. Они поджигали релейные шкафы на железнодорожных станциях и переходах за несколько тысяч рублей. Благо трагедий не случилось. Глава Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал способы избежать подобного в будущем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в настоящее время ни одна спецслужба в мире не может опередить технический прогресс, который достиг апогея, поскольку заблокировать все телеграм-каналы или отключить интернет сейчас нереально.

Ветеран «Альфы» добавил, что следует обратить внимание на иную сторону этого аспекта. В первую очередь правильно воспитанный ребенок не отреагирует на такие просьбы и требования. Кроме того, следует запретить мероприятия вроде «голой» вечеринки Ивлеевой или клипы Моргенштерна*. Поскольку эти кумиры молодежи учат только плохому.

По его мнению, бывают случаи, что люди всех возрастов соглашаются на такие сомнительные предложения в силу капиталистических идеалов. В связи с этим подход к воспитанию детей и подростков должен измениться, и тогда не появится даже мыслей о возникновении каких-либо ДРГ.

*признан в РФ иноагентом.