Ветеран «Альфы» Гончаров перечислил причины школьных нападений в России

По словам президента Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, инциденты со школьными нападениями могут быть итогом деятельности вербовщиков из недружественных стран. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что при этом перекладывать всю ответственность на третьи лица не следует, поскольку эпизоды с насилием среди школьников случаются в том числе из-за халатности окружающих их взрослых.

По мнению эксперта, вербовка школьников, если она имеет место, направлена на то, чтобы «расшатать» российское общество. Подобные случаи становятся резонансными, повышают уровень недовольства.

Ранее сообщалось, что у напавших в школу в Балаганске и Челябинске детей был один куратор.