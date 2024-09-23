RT: у напавших на школу в Балаганске и Челябинске детей был один куратор

Атаки в школах в Балаганске и Челябинске могут быть связаны. Источник RT заявил, что задание о нападении подросткам давал один человек, курирующий сообщества с призывами к суициду.

Куратором выступил Антон М. Участникам групп с призывами в самоубийству давали разные задания. Самое безобидное — расклеить стикеры с лезвиями. Как раз на это сообщество был подписан школьник, атаковавший молотком одноклассников в Челябинске.

Источник отметил, что ученик из Балаганска состоял в похожей группе в социальных сетях.

«Ему стали интересны массовые убийства, теракты. Он сознательно искал группы, чаты и куратора... Фамилия и имя куратора [группы] совпали с теми, которые называл нападавший из Челябинска», — сказал собеседник.

При этом незадолго до нападения подросток публиковал пост с предупреждением о теракте, но его одноклассники не придали этому значения.

На допросе школьник рассказал, что ему приказали сделать взрывчатку и устроить взрыв, однако в Балаганске это было сделать сложно. Тогда кураторы дали новое задание: отправится в школу с молотками и ножами, атаковать людей и после нанести себе увечья.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при нападении школьника в Иркутской области выросло до 6 человек.