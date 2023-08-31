Ветеран «Альфы» Гончаров пояснил, почему украинские диверсанты легко переходят границу

ФСБ России обнаружила в Брянской области украинскую диверсионную группу, готовившую несколько терактов на территории нашей страны. Два боевика были убиты, пятеро — задержаны. Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, каким образом диверсанты смогли проникнуть через российскую госграницу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, у любой диверсионной группы есть возможность проникнуть через линию фронта.

Гончаров отметил, что костяк этой группы составляют украинские кадровые военные, у которых имеется в наличии имеющие необходимое оружие и технику.

По его мнению, на территории нашей страны сегодня находится значительное число агентурной разведки Незалежной.