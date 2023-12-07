В Одинцовском городском округе был убит бывший украинский депутат Илья Кива. По словам президента Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, убийства ярких политических и медийных личностей станут продолжаться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что чем больше успеха у российской армии на фронте, тем больше диверсий и терактов станут совершать ГУР и СБУ.

По мнению эксперта, у украинских спецслужб весьма большие возможности в плане вербовки агентуры в глубинных регионах РФ.

Он рекомендовал российские спецслужбы присмотреться к определенным медийным и политическим фигурам в Незалежной для мести за смерти Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Ильи Кивы. В качестве примера он привел яркого русофоба Дмитрия Гордона*.

*признан в РФ иностранным агентом