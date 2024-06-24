Ветеран «Альфы» Гончаров считает, что теракт в Дагестане координировали американские спецслужбы

Вчера в Дагестане произошла серия терактов, боевики обстреляли две православные церкви в Дербенте и Махачкале, подожгли синагогу и атаковали пост ДПС. В результате действий террористов погибли более 15 полицейских, а также несколько гражданских. По словам главы Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, всплески террористической активности в нашей стране происходят вовсе не случайно, а координируются спецслужбами недружественных стран. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что всем известно о том, что Северный Кавказ является неприятной точкой для России, то есть там существуют проблемы и будут существовать.

По мнению эксперта, сегодня совершенно очевидно, что нашу страну не оставят в покое, и ее противники — Вашингтон, Североатлантический альянс и киевский режим — и дальше продолжат приносить большие неприятности. Поэтому теракты, совершенные в Дагестане, координировали американские спецслужбы. При этом много наших врагов надеются, что полыхнет Северный Кавказ, потом Приднестровье через Молдавию и прочие точки, оказывающие далеко непозитивное влияние на Россию.

Он отметил, что в будущем теракты на территории нашей страны, координируемые спецслужбами недружественных стран, маловероятно прекратятся. Отдельную угрозу в данном отношении представляет и вербовочная сеть СБУ и ГУР Украины, а также шесть миллионов украинских беженцев.