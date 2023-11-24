Появление камер видеонаблюдения в свое время изменило подход к вопросам безопасности как на закрытых предприятиях, так и в общественных местах. Москва же в данном отношении пошла дальше и снабдила наибольшую часть средств видеонаблюдения системой распознавания лиц. По словам президента Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, в российской столице достаточное число камер для пресечения преступных, включая террористические, действий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что, согласно данным министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, уровень раскрываемости тяжких преступлений достиг уровня 90%. Во многом это благодаря огромному количеству видеокамер с системой распознавания лиц.

По мнению эксперта, технический прогресс стал основным орудием борьбы с преступностью.

Он отметил, что для нашей страны избыточна популярная в Китае система тотальной слежки.