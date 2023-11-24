Ветеран «Альфы» Гончаров считает, что в столице достаточно видеокамер для пресечения преступных действий
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Появление камер видеонаблюдения в свое время изменило подход к вопросам безопасности как на закрытых предприятиях, так и в общественных местах. Москва же в данном отношении пошла дальше и снабдила наибольшую часть средств видеонаблюдения системой распознавания лиц. По словам президента Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, в российской столице достаточное число камер для пресечения преступных, включая террористические, действий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что, согласно данным министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, уровень раскрываемости тяжких преступлений достиг уровня 90%. Во многом это благодаря огромному количеству видеокамер с системой распознавания лиц.
По мнению эксперта, технический прогресс стал основным орудием борьбы с преступностью.
Он отметил, что для нашей страны избыточна популярная в Китае система тотальной слежки.