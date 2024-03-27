По словам главы Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, киевский режим является заказчиком теракта в «Крокус Сити Холле», вероятно, не единственным, также это доказывает связь Киева с радикальными исламистами. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что доподлинно известно, что Вашингтон и Киев готовят игиловцев* для совершения терактов на территории нашей страны, их много также воюет в ходе конфликта на стороне Незалежной.

По мнению эксперта, исполнителями мог быть кто угодно, тем не менее это оружие. А главное в данном случае — именно заказчики, которые уже обозначены. Следствие ведется, тем не менее все версии сводятся к Украине.

Напомним, что вчера директор ФСБ Александр Бортников заявил об имеющихся наработках, свидетельствующих об ответственности за теракт в «Крокус Сити Холле» Вашингтона, Лондона и Киева.