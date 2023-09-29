Ветеран «Альфы» Гончаров считает вероятной победу силовиков в конфликте с «Яндексом» и «ВКонтакте»

Ассоциация больших данных, имеющая в своем составе «Яндекс», VK, «Ростелеком» и «МегаФон», высказала недовольство законопроектом о контроле силовых структур за базами персональных данных. По словам главы Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, спецслужбы в любом случае получат то, что хотят. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что в нашей стране все решает власть президента в качестве Верховного Главнокомандующего, поэтому независимо ни от чего силовые структуры смогут достать необходимую им информацию.

По мнению эксперта, в данном случае придется уступить и Ассоциации больших данных. И все бодания, которые происходят сейчас являются символическими.

Он добавил, что любой принятый закон станет действовать только в одном направлении – ФСБ и прочие спецслужбы получат доступ ко всему, что им нужно для работы.