Ветеран «Альфы» Гончаров считает вероятной победу силовиков в конфликте с «Яндексом» и «ВКонтакте»
Фото: [©Владимир Трефилов/РИА Новости]
Ассоциация больших данных, имеющая в своем составе «Яндекс», VK, «Ростелеком» и «МегаФон», высказала недовольство законопроектом о контроле силовых структур за базами персональных данных. По словам главы Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, спецслужбы в любом случае получат то, что хотят. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что в нашей стране все решает власть президента в качестве Верховного Главнокомандующего, поэтому независимо ни от чего силовые структуры смогут достать необходимую им информацию.
По мнению эксперта, в данном случае придется уступить и Ассоциации больших данных. И все бодания, которые происходят сейчас являются символическими.
Он добавил, что любой принятый закон станет действовать только в одном направлении – ФСБ и прочие спецслужбы получат доступ ко всему, что им нужно для работы.