Ветеран «Альфы» Попов прокомментировал атаку на Крымский мост

По словам члена Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Андрея Попова, атака на Крымский мост украинские власти совершили не без участия западных государств. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он пояснил, что система охраны моста изучалась долгое время, при том, что протяженность участка, на котором могут совершать действия подводные беспилотники, составляет 20 км, что является довольно большим расстоянием.

По мнению эксперта, у беспилотника в данном случае имелась связь с американским спутником.

Он подчеркнул, что украинцы на практически уничтоженных предприятиях вряд ли что-то серьезное могут создать, поэтому то, что это западные разработки, является неоспоримым фактом.