Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». По словам члена Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрея Попова, много информации об организаторах теракта было получено по горячим следам. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что организация данного теракта украинскими спецслужбами была выявлена уже в ходе первичных следственных действий, произведенных после теракта. На это указывало и место, куда двигались террористы для того, чтобы их куратор обеспечил эвакуацию.

По мнению эксперта, при этом самостоятельно украинские спецслужбы не смогли бы организовать такой теракт, за ними стояли западные кураторы. При расследовании подобных терактов первый вопрос возникает: кому это выгодно. На сегодняшний день это однозначно силы Запада, а Незалежная послужила их инструментом.