Ветеран «Альфы» предупредил о новой опасности: взрывные устройства маскируют под банкноты

Случай в Красногорске, где ребенок получил тяжелые травмы от взрыва, пытаясь поднять банкноту, обозначил новую опасную тенденцию в методах злоумышленников. Как отметил в беседе с NEWS.ru Сергей Гончаров — глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», это первый зафиксированный инцидент, когда взрывное устройство было замаскировано под денежную купюру.

По его словам, подобная тактика свидетельствует об эскалации жестокости и изощренности преступников. Ранее для маскировки чаще использовались игрушки, портмоне или бытовые предметы вроде зажигалок, что уже требовало от граждан повышенной бдительности. Теперь спектр потенциально опасных вещей расширился до абсолютно любого предмета, найденного на улице.

Гончаров подчеркнул, что главным последствием такой изменившейся реальности становится необходимость формирования нового уровня осторожности. Специалист настоятельно рекомендует категорически ничего не трогать и не поднимать с земли в общественных местах. Осознание этой простой правила может стать решающим фактором для сохранения жизни и здоровья, поскольку злоумышленники продолжают совершенствовать свои методы, выбирая для маскировки самые обыденные объекты.

Ранее криминалист Игнатов заявил, что расследование взрыва в Красногорске получит особый статус.