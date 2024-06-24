Ветеран «Альфы» причины непредотвращения терактов в Дагестане

По словам главы Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, предотвратить готовящийся террористический акт в Дагестане не удалось, поскольку спецслужбы не получали необходимых данных. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что в регионе в целом весьма сложно работать с агентурой.

По мнению эксперта, Северный Кавказ остается «огнеопасным» регионом. Но пока не будет реальных успехов в зоне спецоперации, американцы продолжат создавать проблемы для нашей страны в разных субъектах.