По словам ветерана КГБ Евгения Анташкевича, киевский террористический режим может готовить новые теракты в России, особенно в местах массового скопления людей в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он подчеркнул, что Киев не дает жителям РФ успокоиться. При этом теракты могут быть замаскировано под новогодние салюты.

По мнению эксперта, спецслужбы Незалежной и западных государств неоднократно старались дестабилизировать обстановку в нашей стране, в том числе посредством организации терактов. В новогодние праздники необходимо быть особенно внимательным и осторожным, особенно в местах массового скопления людей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запускать фейерверки на Новый год в столице не планируется.